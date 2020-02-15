Киев отверг идею «12 шагов» по урегулированию ситуации на Донбассе

Доклад был подготовлен неправительственными экспертами и опубликован (и впоследствии удален) на сайте Мюнхенской конференции. Документ в том числе предлагает создать дорожную карту по изменениям в введенных против России санкциям

Здание МИД Украины (Фото: РИА Новости)

Тезисы, которые содержатся в представленном на Мюнхенской конференции докладе «12 шагов к усилению безопасности на Украине и евроатлантическом регионе», не являются официальной позицией Киева. Об этом «Укринформу» заявила пресс-секретарь МИД страны Екатерина Зеленко.

Речь идет о документе, который был опубликован на сайте конференции и впоследствии оттуда исчез. Его подготовила неправительственная организация Euro-Atlantic Security Leadership при участии Российского совета по международным делам. Зеленко отметила, что доклад — это частная инициатива группы политиков и экспертов, который не был признан руководством Мюнхенской конференции официальным документом и поэтому удален с ее сайта.

Доклад, среди прочего, предполагает возобновление сотрудничества стран ЕС с Россией в ряде областей, восстановление работы Совместного центра по контролю координации, вывод переговоров о прекращении огня на Донбассе на уровень «нормандской четверки» (Россия, Украина, Германия и Франция), увеличение количества пунктов пропуска в регионе и создание «дорожной карты по изменениям» введенных против России санкций. «Укринформ» указывает, что, документ фактически «имеет целью возобновление сотрудничества Запада с Россией» без выполнения требований Киева по Донбассу и Крыму.