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Политика ,  
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В мониторинговой миссии ООН выступили за закрытие сайта «Миротворец»

Заместитель руководителя мониторинговой миссии ООН на Украине Бенджамин Моро заявил о том, что депутаты Верховной рады должны инициировать закрытие сайта «Миротворец», куда вносятся фамилии людей, якобы нарушающих украинское законодательство, сообщает издание «Украiнськi новини». По его словам, открытие данных людей, которые именуются на сайте как «террористы, сепаратисты и предатели», несет для них опасность.

В качестве примера Моро назвал инцидент в Мариуполе, где на лестничной площадке был убит человек, чьи данные были опубликованы на «Миротворце».

Отметил Моро и тот факт, что в списках до сих пор есть сотрудники СМИ. «К сожалению, контактные данные журналистов все еще остаются на сайте, что несет для них опасность», — сказал он.

Ситуацию вокруг «Миротворца» 10 октября комментировал президент Украины Владимир Зеленский, отвечая на соответствующий вопрос во время пресс-марафона. Он напомнил, что его жену тоже вносили в список на сайте, однако при этом указал, что как глава государства не может открывать и закрывать сайты.

Теги: Украина
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