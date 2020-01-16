Михаила Мишустина внесли в базу данных украинского сайта «Миротворец»

Кандидата в премьер-министры России, главу Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина внесли в «черный список» украинского сайта «Миротворец».

В сообщении организации указывается, что Мишустин совершил «покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины», так как посещал Крым в июле 2015 года.

Тогда он посетил налоговую инспекцию в Ялте, а также провел совещание с руководителями территориальных налоговых органов Крыма.

15 января правительство России под руководством Дмитрия Медведева в полном составе ушло в отставку. Медведев пояснил, что считает этот шаг необходимым для реализации идей по изменению российской Конституции, внести которые предложил президент Владимир Путин.