Глава МИД Украины заявил о риске войны России и Белоруссии

Глава МИД Украины Вадим Пристайко в интервью чешскому изданию Respekt заявил, что существует риск войны между Россией и Белоруссией. Пристайко связал это с возможной борьбой белорусов за независимость.

По мнению Пристайко, «Белоруссия переживает трудное время». «Несколько лет назад я разговаривал с несколькими белорусскими журналистами, и когда я официально заявил им, что если они захотят остаться независимыми, они столкнутся с той же войной, теми же трудностями и такими же страданиями, что и мы, они не поверили мне. Возможно, теперь они меньше сомневаются в этом», — заявил глава МИД Украины.

Пристайко выразил надежду, на то что ошибается, поскольку белорусы «спокойны и терпеливы». В то же время, отметил он, украинцы были такими же «пока они не начали убивать нас». По его мнению, у Минска осталось всего два варианта — быть «благоразумными и спокойными — и проиграть, или начать бороться прямо сейчас».

Президент Белоруссии Александр Лукашенко неоднократно заявлял о давлении России в попытках добиться ускоренной интеграции. В декабре 2019 года в интервью «Эху Москвы» Лукашенко заявил, что гарантами независимости страны являются западные страны и НАТО в частности. 14 февраля он заявил, что руководство России намекало ему на необходимость отказа от независимости в обмен на единые цены на энергоносители, однако Лукашенко такой вариант отверг. «Помните: ваш первый президент, которого вы когда-то избрали, никогда не станет последним. Уже после меня думайте, как жить. Но и когда я буду жить, но не буду президентом, я буду всегда бороться, чтобы наша земля оставалась суверенной и независимой», — говорил он.