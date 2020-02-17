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Технологии и медиа ,  
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Британский регулятор оштрафовал «НТВ-Мир Балтия» за выпуск о Скрипалях

Штаб-квартира OFCOM, Лондон (Фото: Global Look Press)

Офис по коммуникациям Великобритании (Ofcom) оштрафовал владельца лицензии телеканала «НТВ-Мир Балтия» за нарушение правил вещания. Baltic Media Alliance должен выплатить £20 тыс. (около 1,65 млн руб.), говорится в сообщении регулятора, поступившем в РБК.

Телеканал показывает программы для русскоязычного населения Латвии. В Ofcom сообщили, что в выпуске новостей канала обсуждались политические последствия отравления бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Регулятор заявил, что в программе не удалось сохранить беспристрастность при освещении этой темы, чего требуют правила Ofcom.

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Помимо этого, регулятор оштрафовал владельца лицензии британской радиостанции Talk Radio — Talksport Ltd — на £75 тыс. (почти 6,2 млн руб.). В трех эпизодах программы Джорджа Гэллоуэя затрагивались события в Солсбери и обвинения в антисемитизме в британской Лейбористской партии. По мнению Ofcom, радио также не смогло соответствовать правилам о беспристрастности.

Теперь «НТВ-Мир Балтия» и Talk Radio должны будут представить в своем эфире изложение выводов, сделанных регулятором.

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В конце июля 2019 года Ofcom оштрафовал юридическое лицо российского телеканала RT за восемь сюжетов об отравлении Скрипалей, конфликте в Сирии, а также о позиции Украины по отношению к нацизму и румынским цыганам. На АНО «ТВ Новости» (юридическое лицо канала) наложили штраф в размере £200 тыс. На канале RT заявили, что регулятор назначил штраф до решения суда, который должен рассмотреть правомерность претензий, а также сумма штрафа превысила санкции в отношении других СМИ, совершивших более серьезные нарушения.

МИД России обещал ответные меры за решение оштрафовать RT. В дипведомстве предупредили, что британские СМИ, которые работают в России, «должны быть готовы столкнуться с последствиями» действий Лондона.

Теги: Ofcom, Великобритания, НТВ
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