МИД предупредил россиян о рисках преследования спецслужбами США

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МИД России предупредил граждан страны, выезжающих за рубеж, о рисках подвергнуться преследованию со стороны правоохранительных органов и спецслужб США, сообщается на сайте ведомства.

По данным российского министерства, такая опасность существует как в США, так и в третьих странах, где людей могут выдать по запросам американских властей. В связи в этим в министерстве указали, что с 2008 года на территории третьих государств зафиксировано уже 53 таких случая. При этом шесть из них произошли в 2019 году.

В МИДt напомнили о задержании Константина Ярошенко в 2010 году в Либерии и Романа Селезнева в 2014 году на Мальдивских островах. Их «без всякого разбирательства насильственно перевезли в США», сообщили в ведомстве. Ярошенко обвинили в контрабанде наркотиков и приговорили к 20 годам лишения свободы. Селезневу вменяли в вину кибермошенничество. Также в министерстве указали на дело Марии Бутиной, которую задержали в США по обвинению в том, что она действовала без лицензии в качестве иностранного агента.

В дипведомстве отметили, что после закрытия властями США в 2017–2018 годах российских генеральных консульств в Сан-Франциско и Сиэтле Россия полностью лишилась консульского присутствия на Западном побережье США. «Это серьезно ударило по возможностям своевременно оказывать поддержку содержащимся там в тюрьмах россиянам», — говорится в сообщении министерства.

В ноябре из Израиля в США экстрадировали россиянина Алексея Буркова, которого в США обвиняют в киберпреступлениях. МИД России выразил «крайнее сожаление» по этому поводу, подчеркнув, что такой шаг противоречит развитию «конструктивных партнерских отношений» между Россией и Израилем. Также посольство России в США направило ноту протеста в Госдепартамент в связи с экстрадицией россиянина.