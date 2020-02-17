Двух челябинцев оштрафовали за розыгрыш на тему коронавируса

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Центральный районный суд Челябинска оштрафовал двух молодых людей, напугавших посетителей парка отдыха им. Юрия Гагарина инсценированной погоней за «больным коронавирусом». Об этом сообщается на сайте инстанции.

По данным суда, инцидент произошел 11 февраля. На глазах у посетителей парка молодые люди разыграли сценку поимки человека, якобы зараженного коронавирусом.

Надев костюмы химической защиты и медицинские маски, молодые люди сымитировали стрельбу из пистолета-хлопушки по убегающему человеку. Суд признал обоих участников инцидента виновными в мелком хулиганстве (ч.1 ст. 20.1 КоАП России) и назначил административное наказание в виде штрафа в размере 1 тыс. руб.

Это не первый случай розыгрыша на тему коронавируса. Так, 2 февраля в московском метро группа молодых людей также устроила розыгрыш на тему коронавируса. Один из них упал на пол состава, ехавшего в метро между станциями «Полежаевская» и «Улица 1905 года», и изобразил приступ, тогда как другие кричали, что у него «опасная вирусная инфекция». Видео с розыгрышем, записанное в этот момент, позднее попало в интернет и разошлось по социальным сетям.

После этого полиция возбудила уголовное дело о хулиганстве в общественном транспорте (п. «в» ч. 1 ст. 213 УК). 10 февраля Черемушкинский суд Москвы отправил под арест до 8 марта первого задержанного в рамках этого дела — Караматулло Джаборова.

По данным китайских властей на 17 февраля, в стране зафиксированы 70,5 тыс. подтвержденных случаев заболевания коронавирусом нового типа 2019-nCoV. Погибли от этого заболевания 1775 человек. На круизном лайнере Diamond Princess, стоящем на карантине у берегов Японии, вирусом заразилась первая россиянка.