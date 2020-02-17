В Красноярском крае по подозрению во взятке арестовали прокурора

Бекхан Аслаханов (Фото: пресс-служба Администрации Березовского района)

В Красноярском крае арестовали прокурора Березовского района Бекхана Аслаханова. Об этом РБК сообщили в Красноярском краевом суде.

Против Аслаханова возбуждено дело о получении взятки в крупном размере (ч. 5 ст. 290 УК РФ). Арестован также его брат Алихан Аслаханов. Правоохранительные органы подозревают его в посредничестве во взяточничестве (ч. 3 ст. 291.1 УК РФ).

Обоих фигурантов поместили под арест до 13 апреля.

Следователи считают, что 21 мая 2019 года прокурор при содействии брата и других лиц получил от учредителя частной организации 500 тыс. руб. за «покровительство и попустительство по службе в интересах данной коммерческой организации», сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Следственный комитет.