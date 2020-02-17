В Красноярском крае по подозрению во взятке арестовали прокурора

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияОтношения
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 15 февраля
USD ЦБ: 63,45 (-0,15) Quote, 14 фев, 12:43
Курс евро на 15 февраля
EUR ЦБ: 68,77 (-0,41) Quote, 14 фев, 12:43
В Совфеде сообщили о наказанных за работу на митингах росгвардейцах Общество, 10:05 Центробанк одобрил блокчейн-проект «Норникеля» Бизнес, 10:00 Синоптики сообщили о похолодании в марте Общество, 10:00 Дикий, дикий рынок: как диванные косметологи портят лицо всей индустрии Pro, 09:54 Экс-главу Челябинска Тефтелева оставили под арестом Общество, 09:53 СК начал проверку после гибели четверых людей в Красноярском крае Общество, 09:35 WSJ узнала о планах США запретить поставки авиадвигателей в Китай Бизнес, 09:32 Китайский коронавирус. Самое актуальное на 17 февраля Общество, 09:31 Вооруженные грабители украли 600 рулонов туалетной бумаги в Гонконге Общество, 09:30 ВМС США провели тестовый запуск баллистической ракеты Trident II Политика, 09:17 В Красноярском крае по подозрению во взятке арестовали прокурора Общество, 09:09 Вопрос только в глубине ямы: что же будет с экономикой России в 2020 году Pro, 09:01 Газпромбанк и «Россия» проконтролируют расходы подрядчиков «Газпрома» Бизнес, 08:59 МЧС предупредило москвичей о сильном ветре Общество, 08:41
Общество ,  
0 

В Красноярском крае по подозрению во взятке арестовали прокурора

Бекхан Аслаханов (Фото: пресс-служба Администрации Березовского района)

В Красноярском крае арестовали прокурора Березовского района Бекхана Аслаханова. Об этом РБК сообщили в Красноярском краевом суде.

Против Аслаханова возбуждено дело о получении взятки в крупном размере (ч. 5 ст. 290 УК РФ). Арестован также его брат Алихан Аслаханов. Правоохранительные органы подозревают его в посредничестве во взяточничестве (ч. 3 ст. 291.1 УК РФ).

Обоих фигурантов поместили под арест до 13 апреля.

Следователи считают, что 21 мая 2019 года прокурор при содействии брата и других лиц получил от учредителя частной организации 500 тыс. руб. за «покровительство и попустительство по службе в интересах данной коммерческой организации», сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Следственный комитет.

Против исполняющего обязанности прокурора Норильска завели дело
Общество

В конце декабря 2019 года суд взял под стражу и.о. прокурора Норильска Хаваж-Бауди Гутаева, которому также вменяется получение взятки. В заведенном против него уголовном деле несколько эпизодов. Гутаев попался с поличным при получении взятки.

В начале февраля прокурор Красноярского края Михаил Савчин добровольно покинул свой пост на фоне скандалов и задержания Гутаева.

Теги: прокурор, суд, взятка, арест, новости РБК
Задайте вопрос Антону Силуанову
Министр ответит в прямом эфире 20 февраля на самые популярные вопросы читателей РБК
Отправить
Материалы по теме
Прокурор Красноярского края подал в отставку
Общество
Исполняющего обязанности прокурора Норильска арестовали на два месяца
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter