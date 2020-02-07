Прокурор Красноярского края подал в отставку

Михаил Савчин (Фото: krasproc.ru)

Прокурор Красноярского края Михаил Савчин подал в отставку. Об этом РБК сообщил источник в Генпрокуратуре России. О том, что Савчин попросился в отставку, со ссылкой на источники в правоохранительных органах Красноярского края также сообщает ТАСС и «РИА Новости».

По словам собеседника ТАСС, отставка Савчина связана со сменой руководства Генеральной прокуратуры, а также «со скандалами, в частности с задержанием и.о. прокурора Норильска».

Исполняющего обязанности прокурора Норильска Хаваж-Бауди Гутаевана в декабре 2019 года арестовали на два месяца по подозрению в получении взятки.

В конце января в России был назначен новый генеральный прокурор. Юрия Чайку, который возглавлял Генпрокуратуру в течение 14 лет, сменил Игорь Краснов. Юрий Чайка стал полномочным представителем президента в Северо-Кавказском федеральном округе.