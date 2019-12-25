Против исполняющего обязанности прокурора Норильска завели дело

В Норильске возбуждено уголовное дело в отношении исполняющего обязанности прокурора города. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Красноярского края.

По информации надзорного ведомства, он подозревается в получении взятки и в данный момент отстранен от исполнения своих обязанностей.

Как пишет «Тайга.инфо» со ссылкой на источник в администрации Норильска, речь идет о Хаваже-Бауди Гутаеве. Он был задержан по подозрению в коррупции 24 декабря.

«РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает, что Гутаева задержали сотрудники ФСБ. Уголовное дело ведет Следственный комитет России.