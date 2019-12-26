Исполняющего обязанности прокурора Норильска арестовали на два месяца

Исполняющего обязанности прокурора Норильска Хаваж-Бауди Гутаева, подозреваемого в получении взятки, заключили под стражу на два месяца. Об этом сообщает пресс-служба Красноярского краевого суда.

Норильский городской суд принял решение арестовать Гутаева до 23 февраля 2020 года.

О возбуждении против него уголовного дела по ст. 290 УК (получение взятки) стало известно утром 25 декабря. Накануне его задержали сотрудники ФСБ, говорил источник «РИА Новости». Расследованием занимается следственный комитет. Гутаева отстранили от исполнения служебных обязанностей.

По данным ТАСС, прокурора подозревают сразу в нескольких эпизодах, связанных со взятками. На одной из них он попался с поличным.

Хаваж-Бауди Гутаев родился в 1987 году в чеченском городе Шали и раньше занимал должности в прокуратуре этой республики. В должность исполняющего обязанности прокурора Норильска он вступил в 2018 году.