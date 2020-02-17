У 44 американцев с лайнера Diamond Princess нашли коронавирус

У 44 граждан США, находящихся на круизном лайнере Diamond Princess в порту японского города Йокогама, выявлен коронавирус 2019-nCoV. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на директора национального института инфекционных заболеваний Энтони Фаучи.

По его словам, заболевшие будут проходить лечение в больницах Японии.

Лайнер Diamond Princess находится на карантине в Йокогаме с начала феврал. На его борту произошла вспышка коронавируса. Всего на корабле находятся около 3,7 тыс. пассажиров.

По последним данным, число заразившихся вирусом на лайнере достигло 355 человек. В российском посольстве в Японии заявили, что среди зараженных нет граждан России.