Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияОтношения
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Отношения
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 15 февраля
USD ЦБ: 63,45 (-0,15) Quote, 14 фев, 12:43
Курс евро на 15 февраля
EUR ЦБ: 68,77 (-0,41) Quote, 14 фев, 12:43
Науседа назвал США гарантом сдерживания России в Прибалтике Политика, 08:54 Жителям Уханя ограничили выход из своих микрорайонов Общество, 08:34 В Хубэй для борьбы с коронавирусом прибыли более 25 тыс. врачей Общество, 08:24 США эвакуируют своих граждан с круизного лайнера в Японии Общество, 07:58 Климатолог сообщил о завершении зимы в Москве Общество, 07:06 Суд арестовал бросившего детей в Шереметьево мужчину Общество, 06:42 США повысят пошлины на импортируемые из Евросоюза самолеты до 15% Финансы, 05:39 СМИ назвали тезисы Кремля для «агитации» за поправки в Конституцию Политика, 05:21 В «Красном треугольнике» в Петербурге произошел пожар Общество, 04:59 В Иране оценили вероятность войны с США после убийства Сулеймани Политика, 04:29 Число жертв коронавируса в Китае превысило 1500 человек Общество, 04:18 Хуситы сбили военный самолет на границе с Саудовской Аравией Общество, 04:05 СМИ узнали об отказе Мексики покупать российские военные вертолеты Бизнес, 03:31 Число зараженных коронавирусом в Хубэе превысило 54 тыс. человек Общество, 03:28
Вирус из Китая ,  
0 

США эвакуируют своих граждан с круизного лайнера в Японии

Американское правительство готовится к эвакуации своих граждан с круизного лайнера Dimond Princess, закрытого на карантин в порту японского города Йокогама из-за коронавируса 2019-nCoV. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на официального представителя Центра по контролю и профилактике заболеваний Генри Уолка.

На борту судна находится около 380 граждан США, которых вывезут из Японии на двух самолетах, подготовленных Госдепартаментом. Американцы должны прибыть на родину уже в воскресенье, 16 февраля.

Американские медики оценят состояние своих граждан. На авиарейсы не допустят тех, у кого наблюдаются кашель, повышенная температура и другие симптомы инфекции.

Эвакуированных граждан США, вероятнее всего, доставят на авиабазу Трэвис около столицы штата Калифорния Сакраменто. Там они пройдут дополнительную диагностику, по итогам которой будет определено, кого оставят под двухнедельным карантином.

По последним данным, число заразившихся на круизном лайнере составляет 218 человек. Diamond Princess поставили на карантин в начале февраля после того, как у сошедшего на берег пассажира был выявлен коронавирус.

После этого количество заболевших начало расти. На борту корабля находится более 3,7 тыс. человек, из которых 24 — граждане России. Карантин на лайнере продлится минимум до 19 февраля.

Теги: США, Япония, коронавирус, лайнер
Задайте вопрос Антону Силуанову
Министр ответит в прямом эфире 20 февраля на самые популярные вопросы читателей РБК
Отправить
Материалы по теме
Число заразившихся коронавирусом на лайнере в Японии выросло до 218
Общество
Число заразившихся коронавирусом на лайнере в Японии возросло до 174
Общество
Туристы с не принятого в пяти странах лайнера сошли на берег в Камбодже
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter