США эвакуируют своих граждан с круизного лайнера в Японии

Американское правительство готовится к эвакуации своих граждан с круизного лайнера Dimond Princess, закрытого на карантин в порту японского города Йокогама из-за коронавируса 2019-nCoV. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на официального представителя Центра по контролю и профилактике заболеваний Генри Уолка.

На борту судна находится около 380 граждан США, которых вывезут из Японии на двух самолетах, подготовленных Госдепартаментом. Американцы должны прибыть на родину уже в воскресенье, 16 февраля.

Американские медики оценят состояние своих граждан. На авиарейсы не допустят тех, у кого наблюдаются кашель, повышенная температура и другие симптомы инфекции.

Эвакуированных граждан США, вероятнее всего, доставят на авиабазу Трэвис около столицы штата Калифорния Сакраменто. Там они пройдут дополнительную диагностику, по итогам которой будет определено, кого оставят под двухнедельным карантином.

По последним данным, число заразившихся на круизном лайнере составляет 218 человек. Diamond Princess поставили на карантин в начале февраля после того, как у сошедшего на берег пассажира был выявлен коронавирус.