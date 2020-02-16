Иран потребовал от Турции соблюдать сочинские соглашения

Хасан Роухани (Фото: hrouhani / Instagram)

Анкара должна соблюдать сочинские договоренности по Сирии и от переговоров по урегулированию конфликта в регионе нельзя отказываться, заявил президент Ирана Хасан Роухани, передает агентство IRNA.

«Мы не должны отказываться от сочинских соглашений и процесса. Я очень хочу, чтобы турецкое правительство уважало те договоренности, которые мы совместно заключили», — сказал Роухани.

Он отметил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган «на всех встречах открыто подчеркивал [готовность выполнить] два условия». «Первое заключается в том, что вся территория Сирии должна находиться под контролем официального Дамаска. Второе — необходимо продолжать борьбу с террористами», — заявил Роухани.

Соглашение, достигнутое президентами Владимиром Путиным и Эрдоганом в Сочи осенью 2018 года, предусматривало создание в сирийской провинции Идлиб зоны деэскалации. Кроме того, по периметру территории, неподконтрольной правительству Сирии, должна была появиться зона прекращения огня.

В феврале ситуация в Идлибе обострилась: Анкара обвинила официальный Дамаск и Москву в срыве соглашения. По данным Турции, силы президента Башара Асада вместе с российскими военными нападают на местных жителей. Россия в свою очередь опровергла обвинения и заявила, что Анкара не выполнила своих обещаний. По сочинским соглашениям она обязалась обеспечить прекращение деятельности террористов в провинции, но их нападения в ней продолжаются, заявили в Кремле.