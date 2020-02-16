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В РПЦ прокомментировали слова протоиерея о женщинах в гражданском браке

Фото: Вахтанг Кипшидзе / Facebook

Глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов привлек внимание к проблемам женщин, которые сожительствуют с мужчинами без регистрации, «в свойственной ему образной манере». Об этом РБК сообщил заместитель главы Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

Он предположил, что священник хотел сказать о психологической травме, которую при сожительстве мужчины наносят женщинам, отказываясь брать семейные обязательства и беспричинно оставляя их некоторое время спустя.

Ранее Дмитрий Смирнов сравнил женщин, соглашающихся на сожительство с «бесплатными проститутками». По его словам, таких женщин мужчины воспринимают как «временную утеху» и пользуются их «услугами» бесплатно.

Священник также отметил, что мужчинам не сложно зарегистрировать отношения с женщиной, если он рассматривает ее как свою жену.

Теги: РПЦ, Гражданский брак, женщины, новости РБК
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