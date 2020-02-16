Союз женщин ответил на слова протоиерея о гражданском браке

Екатерина Лахова (Фото: council.gov.ru)

Протоиерей Димитрий Смирнов выступил с «глупым оскорблением, неожиданным для Церкви», однако в такой своеобразной форме он выразил позицию РПЦ, пытающуюся защитить свои ценности — традиционную семью, заявила сенатор и глава Союза женщин Екатерина Лахова, передает «РИА Новости».

«Пытаются сказать, что семья — это основа нашего всего, всей нашей жизни, которая строится на любви, уважении и ответственности. Возможно, они в очень грубой форме это высказали, но очень часто именно гражданский брак строится больше на сексуальных отношениях», — отметила Лахова.

Ранее глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов сравнил женщин, соглашающихся на сожительство, с «бесплатными проститутками». По его мнению, в глазах мужчин такие женщины не являются женой, а воспринимаются скорее как «временная утеха».

Замглавы Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе отметил в беседе с РБК, что Смирнов заявил о проблеме сожительства «в свойственной ему образной манере». По его мнению, протоиерей, возможно, хотел обратить внимание на психологическую травму, которую женщинам наносят сожители, отказывающиеся жениться и бросающие их через некоторое время.