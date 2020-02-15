Почти 250 человек эвакуировали из шахты в Белгородской области

Фото: 31.mchs.gov.ru

Из шахты горно-обогатительного комбината, расположенного в поселке Яковлево Белгородской области, из-за задымления эвакуировали 245 человек. Об этом РБК рассказали в региональной пресс-службе ГУ МЧС. Яковлевский ГОК занимается добычей и переработкой железной руды.

«Из шахты вывели 245 человек, больше внутри никого нет. Причины задымления пока устанавливаются», — говорится в сообщении.

По данным МЧС, информация о задымлении к ним поступила в 9:52 15 февраля (совпадает с мск). Инцидент произошел в вентиляционном отсеке глубиной 400 м.

На место происшествия прибыли два отделения военизированной горноспасательныой части, а также дежурные караулы МЧС. По предварительным данным министерства, в результате задымления никто не пострадал.