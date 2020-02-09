Машина-погрузчик загорелась на руднике в Норильске

Пожар произошел на руднике в Норильске, из шахты эвакуировали 30 человек. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на главк МЧС по Красноярскому краю.

По данным ведомства, в шахте сгорела машина-погрузчик. Информация о случившемся поступила спасателям 8 февраля в 23:06 мск. Эвакуировавшиеся находились вне зоны возгорания.

«Машинист самостоятельно потушить возгорание не смог, эвакуировался. Пострадавших нет», — сказали в пресс-службе. Пожар ликвидировали в 04:15 мск.

По данным источника «Интерфакса», возгорание произошло на руднике «Октябрьский». По его словам, загоревшаяся машина находилась на глубине 650 м в тупиковой выработке.