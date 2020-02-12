Пропавшего во время пожара на руднике в Заполярье рабочего нашли живым

Работник шахты, который числился пропавшим во время пожара на руднике в Мурманской области, найден живым. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное ГУ МЧС.

По словам представителя ведомства, горняк не нуждается в медпомощи, а поисковые работы в шахте завершены.

ЧП произошло на Кировском руднике, где добывают апатит-нефелиновую руду, вечером 12 февраля. Возгорание началось на горизонте 250 м, его ликвидировали к 20:40 мск. По предварительным данным, причиной пожара в забое стала загоревшаяся опалубка или мусор.

По данным АО «Апатит», которому принадлежит Кировский рудник, в результате пожара никто не пострадал, были эвакуированы почти 400 сотрудников — сами шахтеры и работники административного здания на поверхности.

9 февраля в Норильске на руднике загорелась погрузочно-доставочная машина. Из-за короткого замыкания на горизонте 650 м произошло задымление в моторном отсеке спецтехники. Работа предприятия была приостановлена, а все его сотрудники выведены на поверхность. Очаг возгорания оперативно ликвидировали, и спустя несколько часов рудник вернулся к работе.