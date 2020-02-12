В Мурманской области на руднике «Фосагро» произошел пожар

Работы на руднике временно приостановлены. Эвакуированы почти 400 человек

Кировский рудник (Фото: Валерий Мельников / РИА Новости)

На шахте в Мурманской области произошел пожар. Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник, из-за ЧП на Кировском руднике, где добывают апатит-нефелиновую руду, эвакуированы 383 человека.

Один человек изначально числился пропавшим без вести. Позже собеседник агентства рассказал, что в ходе поисков его удалось найти живым.

Информацию о пожаре подтвердил источник ТАСС. По его словам, эвакуированы помимо шахтеров были и сотрудники, которые находились в построенном на поверхности административном здании.

По данным агентства, пожар возник на горизонте 250 м. По состоянию на 20:40 мск возгорание на шахте было ликвидировано.

Представитель АО «Апатит» (входит в «Фосагро»), которому принадлежит Кировский рудник, сообщил РБК о том, что пострадавших в результате возгорания нет. «В ближайшее время рудник возобновляет работу, на производственной программе происшествие никак не сказалось», — заявил он.