Защищавшего порноактрису на суде с Трампом адвоката признали вымогателем

Майкл Авенатти (Фото: Dennis Van Tine / Global Look Press)

Американский адвокат Майкл Авенатти был признан виновным в вымогательстве у производителя спортивной одежды и аксессуаров Nike. Об этом сообщает телеканал CNBC.

Решение было принято Манхэттенским судом присяжных в пятницу, 14 февраля. 48-летнего Авенатти арестовали весной 2019 года. Он обвинялся в вымогательстве до $25 млн у Nike: адвокат угрожал компании опубликовать информацию о том, что сотрудники концерна подкупали баскетболистов-любителей и их семьи.

Как считают обвинители, Авенатти утверждал, что представляет баскетбольного тренера-любителя Гари Франклина. Однако тот заявил, что ему неизвестно о тактике адвоката.

По мнению прокуроров, деньги Авенатти были необходимы, чтобы исправить свое бедственное финансовое положение — правозащитник должен около $11 млн.

По данным издания, Авенатти может грозить до 20 лет тюремного заключения. Однако, скорее всего, он получит гораздо меньший срок.