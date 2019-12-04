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Генсек НАТО сообщил об одобрении оборонного плана по Балтике и Польше

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил на пресс-конференции по итогам саммита в Лондоне, что альянс смог одобрить обновленный оборонный план по Балтике и Польше, который блокировала Турция, передает Reuters.

По его словам, лидеры НАТО не обсуждали вопрос о курдских формированиях «Отряда народной самообороны» (YPG) на северо-востоке Сирии, который Анкара рассматривает как террористическую организацию. 

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Анкара отказалась поддержать план обороны НАТО для стран Балтии и Польши до тех пор, пока не получит от альянса и ее членов поддержку в борьбе против YPG. Турция настаивает на том, чтобы альянс официально определил «Силы народной самообороны» террористической организацией.  

Ранее президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что страны Прибалтики убедили Турцию не блокировать обновленный план обороны. «В ходе нашего разговора мы договорились, что план обороны НАТО для стран Балтии и Польши будет утвержден», — сказал он. 

Теги: НАТО, Польша, Турция
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