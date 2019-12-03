Эрдоган пригрозил отказом от совместной с НАТО защиты стран Балтии

Ранее СМИ узнали, что Турция отказывается поддерживать план обороны НАТО для стран Балтии и Польши, до тех пор пока альянс не поддержит ее против курдов в Сирии

Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: Zuma / ТАСС)

Турция откажется от поддержки планов НАТО по защите Польши и прибалтийских стран, если альянс не признает террористическими организации, представляющие угрозу для Анкары. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции перед саммитом НАТО в Лондоне, передает Hürriyet.

«Вчера я встречался с президентом Польши. По сути, они сказали, что мы можем объединиться в защите стран Балтии. Если наши друзья в НАТО не будут принимать за террористов организации, которые мы считаем террористическими и с которыми ведем борьбу, мы будем против любых шагов, предпринимаемых НАТО», — сказал Эрдоган.

Ранее Reuters со ссылкой на источники писало, что Турция отказывается поддерживать план обороны НАТО для Польши и других стран Балтии, до тех пор пока альянс не предложит Анкаре больше политической поддержки в борьбе против курдских «Отрядов народной самообороны» (YPG) в Северной Сирии. Собеседники агентства уточняли, что турецкие власти обязали своего посланника в НАТО не подписывать план и занимать жесткую позицию на встречах и в частных беседах, требуя, чтобы альянс признал YPG террористами в официальной формулировке. Пресс-секретарь НАТО Оана Лунгеску сказала Reuters, что у Североатлантического альянса есть планы по защите всех своих союзников.

28 ноября турецкая газета Hürriyet узнала, что власти Анкары заблокировали план обороны НАТО для стран Балтии после того, как члены альянса, включая Соединенные Штаты, отклонили документ, в котором курдские формирования «Сил народной самообороны» в Сирии упоминались в качестве угрозы для безопасности Турции. «Те, кто просил нас на встрече министров иностранных дел НАТО опубликовать план для стран Балтии, должны проявить такую же чувствительность и к этому документу», — сказал изданию высокопоставленный турецкий дипломат.

Турция не шантажирует НАТО своим отказом от плана обороны для стран Балтии и Польши и имеет полное право вето в рамках альянса, заявил источник Hürriyet 2 декабря, накануне саммита НАТО в Лондоне. «НАТО — это институт, где Турция имеет полное право вето в политическом и военном отношении. Заявления о шантаже со стороны Турции недопустимы», — подчеркнул собеседник издания. Анкара требует, чтобы альянс поддержал ее борьбу против YPG, в том числе определив «Силы народной самообороны» террористической организацией, прежде чем подписать планы по защите восточного фланга Североатлантического блока.