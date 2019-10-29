Президент Литвы объяснил танки США на границе защитой жителей страны

Президент Литвы Гатанас Науседа заверил, что американские военнослужащие и танки на границе с Белоруссией необходимы для защиты жителей страны, а не ради устрашения Минска, пишет Delfi.

Так литовский лидер прокомментировал слова Александра Лукашенко о размещении бронетехники рядом с литовско-белорусской границей как демонстрации силы.

«Тот факт, что войска и техника НАТО размещены в Литве, является желанием защитить людей от возможных вмешательств. Это единственная цель оборонной политики Литвы», — сказал Науседа.

22 октября Лукашенко дал поручение Совету безопасности страны подготовить ответ на размещение бронетанковой дивизии США на литовском полигоне Пабраде, расположенном в 15 км от границы с Белоруссией. Позднее президент Белоруссии отметил, что никогда ранее к их границам так демонстративно не перебрасывались войска, добавив, что Белоруссия — мирная страна. Также президент сказал, что никакого «бряцания оружием» не будет.