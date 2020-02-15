Бастрыкин передал в центральный аппарат СК дело о ДТП в Псковской области

Глава Следственного комитета России поручил передать в центральный аппарат СК расследование углового дела по факту ДТП в Псковской области, которое произошло 13 февраля. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Дело было заведено после того, как на трассе Санкт-Петербург — Невель в результате аварии погибли восемь граждан Украины. ДТП произошло недалеко от деревни Рудо (Пустошкинский район Псковской области). По данным полиции, автомобиль Mercedes лоб в лоб столкнулся с грузовиком Volvo. Среди погибших — водитель и семь пассажиров Mercedes. Водителя фуры и еще одного пассажира автомобиля госпитализировали.

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре выразил соболезнования президенту Украины Владимиру Зеленскому в связи с гибелью украинцев.