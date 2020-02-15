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Бастрыкин передал в центральный аппарат СК дело о ДТП в Псковской области

Глава Следственного комитета России поручил передать в центральный аппарат СК расследование углового дела по факту ДТП в Псковской области, которое произошло 13 февраля. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Дело было заведено после того, как на трассе Санкт-Петербург — Невель в результате аварии погибли восемь граждан Украины. ДТП произошло недалеко от деревни Рудо (Пустошкинский район Псковской области). По данным полиции, автомобиль Mercedes лоб в лоб столкнулся с грузовиком Volvo. Среди погибших — водитель и семь пассажиров Mercedes. Водителя фуры и еще одного пассажира автомобиля госпитализировали.

В Сети появилось видео с места ДТП с украинцами в Псковской области
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Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре выразил соболезнования президенту Украины Владимиру Зеленскому в связи с гибелью украинцев.

Теги: Псковская область, ДТП, Следственный комитет
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СК завел дело после аварии с украинцами в Псковской области
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