СК завел дело после аварии с украинцами в Псковской области

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Возбуждено уголовное дело по факту смертельного ДТП на трассе в Пустошкинском районе Псковской области, в результате которого погибли украинцы, сообщили РБК в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

«По факту ДТП возбуждено уголовное дело, в рамках которого проводятся следственные действия на месте аварии. В рамках проводимых мероприятий предстоит установить все обстоятельства, послужившие причиной», — заявили в ведомстве.

В пресс-службе также уточнили, что речь идет не о микроавтобусе, а транспортном средстве категории B.

ДТП произошло в ночь на 13 февраля на трассе Санкт-Петербург — Невель. Автомобиль Mercedes столкнулся с грузовиком, погибли восемь человек. Водителя фуры и одного из пассажиров Mercedes госпитализировали. Глава района Светлана Василькова, ссылаясь на данные полиции, сообщила, что все восемь погибших были гражданами Украины.