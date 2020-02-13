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В Сети появилось видео с места ДТП с украинцами в Псковской области

УМВД по Псковской области опубликовало видео с места ДТП в Пустошкинском районе, в результате которого погибли граждане Украины.

На кадрах показаны поврежденный микроавтобус со смятыми капотом и салоном, а также грузовик. На месте происшествия находятся машины скорой помощи и полиции. У попавших в ДТП автомобилей работают эксперты-криминалисты.

Видео: УМВД России по Псковской области

Автомобиль Mercedes столкнулся с грузовиком Volvo в ночь на 13 февраля на трассе Санкт-Петербург — Невель. В результате ДТП погибли восемь человек, водителя грузовика и одного из пассажиров автомобиля госпитализировали. Все погибшие оказались гражданами Украины.

По факту ДТП завели уголовное дело, в рамках которого в настоящий момент проводятся следственные действия на месте происшествия.

Теги: Псковская область, ДТП, украинцы, автобус
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