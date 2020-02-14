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Путин выразил соболезнования Зеленскому из-за с ДТП в Псковской области

Фото: УМВД России по Псковской области / ТАСС

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре выразил соболезнования президенту Украины Владимиру Зеленскому в связи с гибелью граждан этой страны в ДТП в Псковской области. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

В ночь на 13 февраля на трассе Санкт-Петербург — Невель Mercedes столкнулся с грузовиком. В результате аварии погибли восемь человек. Глава района Светлана Василькова со ссылкой на данные полиции сообщила, что все они были гражданами Украины. Как отметили в полиции, речь идет о водителе и семерых пассажирах Mercedes. Еще двоих человек госпитализировали.

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Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту ДТП. В ходе следственных мероприятий на месте аварии предстоит установить все обстоятельства произошедшего.

Теги: Владимир Путин, Владимир Зеленский, ДТП, соболезнования
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