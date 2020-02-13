В Псковской области в ДТП с фурой погибли восемь человек

В Псковской области произошло ДТП, в результате которого погибли восемь человек. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального главка МВД.

Инцидент произошел в Пустошкинском районе на трассе Санкт-Петербург — Невель недалеко от деревни Рудо. По предварительным данным, там лоб в лоб столкнулись грузовик и микроавтобус. Восемь человек погибли, также сообщается о нескольких пострадавших.

Как сообщили в полиции, погибшие — водитель и семеро пассажиров частного микроавтобуса. Водитель фуры и еще один пассажир микроавтобуса получили травмы. Их состояние сейчас уточняется.

По данным местного портала «ПЛН», авария произошла в 00:36 13 февраля. Столкнулись микроавтобус Mercedes и фура Volvo. «РЕН ТВ» пишет, что погибшие являлись гражданами Украины.