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Вирус из Китая ,  
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СМИ узнали об идее запретить мероприятия с животными из-за коронавируса

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

В рамках борьбы с распространением нового типа коронавируса Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) предложила запретить проведение мероприятий с участием животных, в том числе диких. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на документ ведомства, предназначенный для его региональных отделений.

Издание сообщает, что Россельхознадзор «в срочном порядке» инициировал проведение в регионах экстренных заседаний чрезвычайной комиссии.

Если предложение центрального управления ведомства будет принято, то под запрет попадут выставочные и культурно-массовые мероприятия, на которых демонстрируют животных. В документе в том числе предлагается приостановить любительскую и спортивную охоту, а также временно запретить ловить рыбу в водоемах, где обитает много змей.

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По мнению Россельхознадзора, также необходимо предотвращать прямые контакты людей с животными, приостановить продажу животных, в том числе экзотических и декоративных, и продажу не подвергавшихся тепловой обработке рыб и обитателей водной среды. Ведомство также предлагает ввести более жесткий контроль за перевозкой животных и усилить биологическую защиту мест их содержания.

Россельхознадзор отказался от комментариев РБК.

В конце января ведомство запретило ввоз экзотических животных из Китая из-за опасений, что природным резервуаром нового типа вируса является тот или иной вид животных.

Ранее в январе китайские ученые сообщили, что человек мог заразиться новым типом вируса от змей. Также была высказана версия о том, что источником могли стать летучие мыши. Промежуточным переносчиком, по мнению ученых, могли стать панголины — млекопитающие, близкие к броненосцам и муравьедам.

Теги: коронавирус, животные, Россельхознадзор
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