На пикете в поддержку осужденных по делу «Сети» задержали активистов

Фото: Андрей Любимов / РБК

Во время акции у здания ФСБ на Лубянской площади в поддержку фигурантов так называемого дела «Сети», приговоренных к реальным срокам по обвинению в участии в деятельности запрещенной в России организации, начались задержания. Об этом сообщает корреспондент РБК.

Полиция задержала активиста Виктора Немытова, уточняет правозащитный портал «ОВД-Инфо» со ссылкой на очевидца событий. По данным издания, перед задержанием Немытов стоял в очереди к месту проведения одиночного пикета у здания ФСБ.

В это время активисты прокремлевского движения SERB вырвали и порвали плакат одного из пикетчиков. Двоих активистов SERB задержали, а вместе с ними и Немытова, сообщает портал, уточняя, что всех задержанных привезли в ОВД «Лужники».

Активист движения «SERB» Гоша Тарасевич сообщил РБК, что его и Виктора Немытова задержали. В пресс-службе ГУ МВД России по Москве РБК заявили, что не располагают информацией о задержаниях.