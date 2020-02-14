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На пикете в поддержку осужденных по делу «Сети» задержали активистов

Фото: Андрей Любимов / РБК

Во время акции у здания ФСБ на Лубянской площади в поддержку фигурантов так называемого дела «Сети», приговоренных к реальным срокам по обвинению в участии в деятельности запрещенной в России организации, начались задержания. Об этом сообщает корреспондент РБК.

Полиция задержала активиста Виктора Немытова, уточняет правозащитный портал «ОВД-Инфо» со ссылкой на очевидца событий. По данным издания, перед задержанием Немытов стоял в очереди к месту проведения одиночного пикета у здания ФСБ.

В это время активисты прокремлевского движения SERB вырвали и порвали плакат одного из пикетчиков. Двоих активистов SERB задержали, а вместе с ними и Немытова, сообщает портал, уточняя, что всех задержанных привезли в ОВД «Лужники».

Активист движения «SERB» Гоша Тарасевич сообщил РБК, что его и Виктора Немытова задержали. В пресс-службе ГУ МВД России по Москве РБК заявили, что не располагают информацией о задержаниях.

Пикет в поддержку осужденных по делу «Сети». Фоторепортаж
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10 февраля семь человек, которых ФСБ считает причастными к деятельности запрещенной в России террористической организации «Сеть», получили сроки от шести до 18 лет в колонии строгого режима.

Материал дополняется

Теги: новости РБК, пикет, задержания
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