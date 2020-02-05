Адвокат Голунова сообщил об отсутствии извинений от прокуратуры

Иван Голунов (Фото: АГН «Москва»)

Журналист издания Meduza Иван Голунов не получил извинения за незаконное уголовное преследование от прокуратуры. Об этом написал адвокат журналиста Сергей Бадамшин в Telegram. Он также подтвердил данную информацию ТАСС.

«Никто не извинился», — сообщил Бадамшин. Он напомнил, что извинения должен принести прокурор, надзиравший за уголовным делом, в течение месяца с момента вынесения решения о прекращении преследования.

Ранее Генпрокуратура России сообщила, что прокуратура ЗАО Москвы принесла Голунову извинения в связи с его необоснованным привлечением к уголовной ответственности.

Однако, по словам Бадамшина, прокуратура ЗАО Москвы следила только за возбуждением дела до его передачи в МВД. Надзор осуществлял прокурор Москвы, после дело передали в СК с надзором Генпрокуратуры. По словам защитника, извинения должен приносить прокурор, надзирающий за делом.