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Преследование Ивана Голунова ,  
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Адвокат Голунова сообщил об отсутствии извинений от прокуратуры

Иван Голунов (Фото: АГН «Москва»)

Журналист издания Meduza Иван Голунов не получил извинения за незаконное уголовное преследование от прокуратуры. Об этом написал адвокат журналиста Сергей Бадамшин в Telegram. Он также подтвердил данную информацию ТАСС.

«Никто не извинился», — сообщил Бадамшин. Он напомнил, что извинения должен принести прокурор, надзиравший за уголовным делом, в течение месяца с момента вынесения решения о прекращении преследования.

Ранее Генпрокуратура России сообщила, что прокуратура ЗАО Москвы принесла Голунову извинения в связи с его необоснованным привлечением к уголовной ответственности.

Однако, по словам Бадамшина, прокуратура ЗАО Москвы следила только за возбуждением дела до его передачи в МВД. Надзор осуществлял прокурор Москвы, после дело передали в СК с надзором Генпрокуратуры. По словам защитника, извинения должен приносить прокурор, надзирающий за делом.

Прокуратура извинилась перед Голуновым за уголовное преследование
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Ивана Голунова задержали в июне 2019 года по обвинению в попытке сбыта наркотиков. Дело вызвало общественный резонанс, спустя несколько дней уголовное преследование журналиста прекратили.

В конце 2019 года возбудили дело против полицейских, участвовавших в задержании Голунова. 30 января Басманный суд Москвы арестовал бывшего заместителя начальника отдела УВД по ЗАО по контролю за оборотом наркотиков Игоря Ляховца, бывших сотрудников отделения Дениса Коновалова, Романа Феофанова, Акбара Сергалиева и Максима Уметбаева, которые проходят по этому делу.

Им предъявили обвинения по статьям о превышении должностных полномочий, фальсификации доказательств и незаконном обороте наркотиков. Никто из фигурантов вины не признал.

Теги: адвокат, прокуратура, извинение, Иван Голунов
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