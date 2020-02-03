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Преследование Ивана Голунова ,  
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Адвокат сообщил об отказе Генпрокуратуры извиняться перед Голуновым

Голунов Александр (Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»)

Генеральная прокуратура отказалась извиняться перед журналистом Иваном Голуновым за незаконное уголовное преследование. Об этом сообщил его адвокат Сергей Бадамшин в своем Telegram-канале.

Бадамшин опубликовал письмо, адресованное ему от замначальника управления по надзору за следствием МВД. В нем утверждается, что «официальное извинение реабилитированному за причиненный ему вред приносится прокурором, непосредственно надзирающим за уголовным делом».

«Они не извинились, а переслали в прокуратуру Москвы, которая не осуществляет надзор за делом Голунова», — уточнил адвокат в разговоре с РБК. По словам Бадамшина, после освобождения Голунова дело передали в Генпрокуратуру, а потом в СК. «В дальнейшем это дело находится в СК и надзор за этим делом осуществляет Генпрокуратура», — отметил адвокат.

Он добавил, что в соответствии с законом извинение от имени государства, которое приносит прокурор, осуществляющий надзор за делом, является одним из правовых последствий реабилитации.

В пресс-службе Генпрокуратуры посоветовали РБК перезвонить по данному вопросу 4 февраля.

Ранее сообщалось, что Голунов направил жалобу на незаконное уголовное преследование, за которое ему должны принести извинения, генпрокурору Игорю Краснову.

Суд арестовал бывших полицейских по делу Голунова
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Голунова задержали в Москве 6 июня 2019 года по подозрению в покушении на сбыт наркотиков. Сам журналист заявлял, что наркотики ему подбросили. Никулинский районный суд поместил Голунова под домашний арест, однако 8 июня освободил его и снял обвинения за недоказанностью вины.

В конце прошлого года Следственный комитет возбудил уголовные дела против пятерых сотрудников МВД, уволенных после задержания Голунова. Позже СКР заявил, что эти полицейские подложили журналисту в рюкзак и квартиру наркотики. Все они работали в отделе по контролю за оборотом наркотиков УВД по Западному административному округу ГУ МВД по Москве. В январе 2020 года суд арестовал бывших полицейских, проходивших по делу Голунова, до 29 марта.

Теги: Иван Голунов, Генпрокуратура, извинение, новости РБК
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