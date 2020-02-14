В Перми уволился медбрат после публикаций об убийствах пациентов

Фото: Николай Гынгазов / Global Look Press

Городская клиническая больница им. С.Н. Гринберга в Перми расторгла трудовой договор с медбратом-анестезистом Сергеем Калининым, которого СМИ назвали автором постов об отключении пациентов от аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Об этом сообщили РБК в пресс-службе Минздрава Пермского края.

«Он написал заявление по собственному желанию. Результаты проверки правоохранительных органов к нам пока не поступали», — сказал представитель ведомства. Причины увольнения в ведомстве не уточнили.

11 февраля медучреждение сообщило, что проверило действия Калинина после появившихся сообщений о том, что мужчина признался в авторстве постов об отключении пациентов от аппаратов ИВЛ. В итоге комиссия не нашла следов проводимых эвтаназий и причинения вреда пациентам клиники. По данным СМИ, Калинин делал публикации на форуме в состоянии опьянения.

Изначально интернет-пользователи заподозрили в причастности к публикациям медбрата Кировского областного госпиталя для ветеранов войн, однако позднее удалось доказать его невиновность. В частности, после поступивших обвинений медик прошел проверку на полиграфе. Также он выпустил обращение, в котором опроверг появившуюся в СМИ информацию о своей причастности к убийствам пациентов.