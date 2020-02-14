В Перми уволился медбрат после публикаций об убийствах пациентов

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияОтношения
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 15 февраля
USD ЦБ: 63,45 (-0,15) Quote, 12:43
Курс евро на 15 февраля
EUR ЦБ: 68,77 (-0,41) Quote, 12:43
Зеленский обсудил с Путиным подготовку к саммиту «нормандской четверки» Политика, 16:26 Два человека погибли при жесткой посадке вертолета Ми-8 на Ямале Общество, 16:23 Выручка «Яндекса» увеличилась на 39% за год Технологии и медиа, 16:17 Голунов получил письмо с извинениями от прокурора Западного округа Москвы Общество, 16:07 Дорогой граф: как налажена продажа дворянских титулов в ЕС — Bloomberg Pro, 16:01 В ОНК сообщили о переводе Рауфа Арашукова в камеру к Абызову Общество, 15:59 Instagram Autonews: два конкурента пикапа Tesla и новый Solaris Авто, 15:57 Путин обсудил влияние коронавируса на мировую экономику с членами Совбеза Общество, 15:38 В Идлибе сбили вертолет армии Сирии Общество, 15:30 Мишустин поручил снять ограничения на закупки иностранных онколекарств Общество, 15:26 В Перми уволился медбрат после публикаций об убийствах пациентов Общество, 15:18 Минкультуры предложило полностью финансировать съемки дебютных фильмов Технологии и медиа, 15:17 Токен MovieBloc подорожал на 140% за несколько часов Крипто, 15:10 Третьяковка ответила на сообщения о дезинфекции из-за коронавируса Общество, 15:05
Общество ,  
0 

В Перми уволился медбрат после публикаций об убийствах пациентов

Фото: Николай Гынгазов / Global Look Press

Городская клиническая больница им. С.Н. Гринберга в Перми расторгла трудовой договор с медбратом-анестезистом Сергеем Калининым, которого СМИ назвали автором постов об отключении пациентов от аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Об этом сообщили РБК в пресс-службе Минздрава Пермского края.

«Он написал заявление по собственному желанию. Результаты проверки правоохранительных органов к нам пока не поступали», — сказал представитель ведомства. Причины увольнения в ведомстве не уточнили.

Больница в Перми опровергла убийства пациентов ее анестезистом
Общество

11 февраля медучреждение сообщило, что проверило действия Калинина после появившихся сообщений о том, что мужчина признался в авторстве постов об отключении пациентов от аппаратов ИВЛ. В итоге комиссия не нашла следов проводимых эвтаназий и причинения вреда пациентам клиники. По данным СМИ, Калинин делал публикации на форуме в состоянии опьянения.

Изначально интернет-пользователи заподозрили в причастности к публикациям медбрата Кировского областного госпиталя для ветеранов войн, однако позднее удалось доказать его невиновность. В частности, после поступивших обвинений медик прошел проверку на полиграфе. Также он выпустил обращение, в котором опроверг появившуюся в СМИ информацию о своей причастности к убийствам пациентов.

Теги: Пермь, медбрат, больница, увольнение, новости РБК
Задайте вопрос Антону Силуанову
Министр ответит в прямом эфире 20 февраля на самые популярные вопросы читателей РБК
Отправить
Материалы по теме
Больница в Перми опровергла убийства пациентов ее анестезистом
Общество
Кировский медик ответил на сообщения о причастности к убийствам пациентов
Общество
СК начал проверку после заявлений «анестезиолога» об убийстве пациентов
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter