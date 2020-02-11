Больница в Перми опровергла убийства пациентов ее анестезистом

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Пермская городская клиническая больница им. Гринберга закончила проверку действий своего сотрудника — медбрата-анестезиста Сергея Калинина. По данным СМИ, мужчина признался в том, что являлся автором сообщений об отключении пациентов от аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Как следует из комментария администрации больницы, была проведена проверка историй болезни, графиков дежурств, заключений патологоанатомов за четыре года. В итоге комиссия не нашла следов проводимых эвтаназий и причинения вреда пациентам клиники.

«Медицинский брат-анестезист Сергей Калинин, как и другие сотрудники отделения кардиологии, исправно выполняет свои профессиональные обязанности, нареканий со стороны руководства не имеет», — говорится в сообщении.

7 февраля Следственный комитет начал проверку сообщений на форуме «Двач», в которых анонимный автор писал, что якобы отключал пациентов от ИВЛ. Пользователи «вычислили» автора постов по фото бейджа и пришли к выводу, что им был сотрудник Кировского областного госпиталя для ветеранов войн. Однако медик из Кирова в тот же день опроверг свою причастность к сообщениям на форуме. Позже проверка его слов на полиграфе показала их правдивость.