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Кировский медик ответил на сообщения о причастности к убийствам пациентов

Кировский госпиталь для ветеранов войн (Фото: сервис Google Street View)

Медицинский брат-анестезист Кировского областного госпиталя для ветеранов войн опроверг появившуюся в СМИ информацию о своей причастности к убийствам пациентов. Об этом он заявил в своем видеообращении в социальной сети, передает ТАСС.

«Меня не просто оклеветали, меня унизили и оскорбили. Я не имею никакого отношения к тем сообщениям, которые публикуют СМИ», — приводит агентство его слова. Он попросил Следственный комитет доказать его невиновность и наказать оклеветавших его людей.

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Ранее на форуме «Двач» пользователь, представившийся медиком, рассказал, как он убивает пациентов, отключая их от аппарата искусственной вентиляции легких. На это обратило внимание региональное издание Readovka. Также скриншоты соответствующего обсуждения на форуме появилась в Telegram-канале «2ch/Двач». СМИ писали, что по бейджу с фотографии интернет-пользователи нашли сотрудника Кировского областного госпиталя для ветеранов войн, который якобы и был анонимным автором на «Дваче».

По факту сообщений в СМИ следственные органы СК по Кировской области начали проверку. Также эту информацию проверило региональное министерство здравоохранения. В минздраве подтвердили, что в Кировском областном госпитале для ветеранов войн есть сотрудник с указанными в СМИ именем и должностью, однако предварительная проверка не выявила фактов смерти пациентов во время его дежурства.

Теги: медики, убийство, Киров
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