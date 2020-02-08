Медбрата из Кирова проверили на полиграфе после обвинений в убийствах

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Проверка медбрата-анестезиста Кировского областного госпиталя на детекторе лжи доказала правдивость его заявлений о непричастности к убийствам пациентов. Об этом сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко, передает ТАСС.

7 февраля издание Readovka распространило сообщение о том, что медик отключает пациентов от аппарата искусственной вентиляции легких. Впоследствии такое сообщение от анонимного автора появилось в Telegram-канале «2ch/Двач». Интернет-пользователи вычислили медика по его фотографии с бейджем, на котором указаны имя и должность. Пользователи предположили, что таковым является сотрудник КОГБУЗ Кировского областного госпиталя для ветеранов.

Впоследствии медик выпустил обращение, в котором опроверг появившуюся в СМИ информацию о своей причастности к убийствам пациентов, а также попросил Следственный комитет доказать его невиновность и наказать оклеветавших его людей. По факту появившейся в СМИ информации кировские следователи организовали проверку.