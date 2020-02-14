Путин утвердил новый состав Совета по противодействию коррупции

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент Владимир Путин подписал указ о новом составе Совета по противодействию коррупции. Соответствующий документ размещен на официальном портале правовой информации.

Свои места в новом составе сохранили глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, директор ФСБ Александр Бортников и глава МВД Владимир Колокольцев. Генпрокурор Игорь Краснов, председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев и мэр Москвы Сергей Собянин вошли в состав по согласованию.

Кроме того, в работе органа примут участие руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко, глава Минтруда Антон Котяков, помощник президента Максим Орешкин и другие.

Помимо президента, возглавляющего совет, в его состав входят еще 27 человек. Орган в том числе подготавливает предложения по борьбе с коррупцией, координирует работу органов исполнительной власти в этой области, а также контролирует выполнение мероприятий, заявленных в Национальном плане противодействия коррупции.