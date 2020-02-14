Путин утвердил новый состав Совета по противодействию коррупции

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Отношения
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 15 февраля
USD ЦБ: 63,45 (-0,15) Quote, 12:43
Курс евро на 15 февраля
EUR ЦБ: 68,77 (-0,41) Quote, 12:43
Песков оценил возможность оплаты выходного для голосования по Конституции Политика, 13:30 Песков выразил уверенность в обеспечении Турцией безопасности посла Политика, 13:07 Лукашенко заявил о намеках руководства России на присоединение Белоруссии Политика, 13:06 Вместо стола для пинг-понга: какие бонусы нужны сотрудникам на самом деле Pro, 13:01 При помощи каких методов Уолл-стрит избегает секс-скандалов Pro, 13:00 МИД России опроверг сообщения о российских наемниках в Мозамбике Общество, 12:58 FT раскрыла основания санкций США против Дерипаски Общество, 12:58 Новое поколение смартфонов Samsung будет поддерживать Bitcoin и Ethereum Крипто, 12:55 Кремль объяснил указ Путина по Лужкову восстановлением доверия Политика, 12:50 Подмосковных налоговиков обвинили по делу о неуплате налогов на ₽1 млрд Общество, 12:50 Путин утвердил новый состав Совета по противодействию коррупции Политика, 12:44 «РИА Новости» сообщили о возможной отставке замминистра финансов Сторчака Политика, 12:42 В Челябинске при пожаре на складе обрушилась кровля Общество, 12:41 Шахматный фестиваль «Аэрофлот Опен 2020» откроется в Москве 18 февраля Пресс-релиз, 12:36
Политика ,  
0 

Путин утвердил новый состав Совета по противодействию коррупции

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент Владимир Путин подписал указ о новом составе Совета по противодействию коррупции. Соответствующий документ размещен на официальном портале правовой информации.

Свои места в новом составе сохранили глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, директор ФСБ Александр Бортников и глава МВД Владимир Колокольцев. Генпрокурор Игорь Краснов, председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев и мэр Москвы Сергей Собянин вошли в состав по согласованию.

Кроме того, в работе органа примут участие руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко, глава Минтруда Антон Котяков, помощник президента Максим Орешкин и другие.

В Генпрокуратуре назвали главное коррупционное нарушение чиновников
Общество

Помимо президента, возглавляющего совет, в его состав входят еще 27 человек. Орган в том числе подготавливает предложения по борьбе с коррупцией, координирует работу органов исполнительной власти в этой области, а также контролирует выполнение мероприятий, заявленных в Национальном плане противодействия коррупции.

По данным главы Счетной палаты Алексея Кудрина, ущерб от коррупции в России может измеряться триллионами рублей и ее уровень не снижается. Его ведомство уже разрабатывает новые методы, которые позволят доказать или опровергнуть преступление и предоставить правоохранительным органам более подробные данные, сообщил он.

Теги: коррупция, Владимир Путин
Задайте вопрос Антону Силуанову
Министр ответит в прямом эфире 20 февраля на самые популярные вопросы читателей РБК
Отправить
Материалы по теме
СК назвал сотрудников МВД лидерами среди коррупционеров
Общество
В «Роскосмосе» нашли существовавшие десятилетиями схемы коррупции
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter