МИД России опроверг сообщения о российских наемниках в Мозамбике

МИД России (Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press)

Сообщения СМИ о присутствии в Мозамбике российских наемников не соответствуют действительности, заявил в интервью «РИА Новости» директор департамента Африки МИД России Андрей Кемарский.

«Я бы отнес эти сообщения к известной категории fake news. Что касается Мозамбика, они не соответствуют действительности», — сказал дипломат.

В октябре 2019 года издание Carta de Mocambique со ссылкой на источники сообщило, что в Мозамбике в бою с местными повстанцами погибли пятеро наемников из российской Частной военной компании (ЧВК) Вагнера. По данным издания, погибших обезглавили, позднее их останки передали родственникам. Бойцы из ЧВК Вагнера, как объясняет издание, поддерживают власти Мозамбика и помогают им бороться с боевиками.

Ранее The Times сообщала, что 200 бойцов ЧВК Вагнера прибыли в Мозамбик. Замглавы МИД России Сергей Рябков называл эти сообщения домыслами.