Депутат предложил запретить «Почте России» принимать посылки из Китая

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Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил главе Минпромторга Денису Мантурову и гендиректору «Почты России» Николаю Подгузову приостановить прием в России посылок с товарами из китайских интернет-магазинов в связи с коронавирусом, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на обращения парламентария.

В своем письме Милонов указал, что между Россией и Китаем проходит «неконтролируемый бактериологический обмен» посредством почтовых посылок. По его словам, миллионы россиян продолжают покупать товары на популярных платформах. В то же время, отмечает депутат, китайские интернет-магазины продают в том числе продукты питания, приправы, готовые блюда длительного хранения и многое другое, что может послужить «естественным инкубатором для любого вируса».

По мнению Милонова, такие посылки могут заражать и остальную корреспонденцию уже в отделениях российской почты. Он указал на то, что пока доподлинно не известно, как именно передается вирус.

Представитель «Почты России» отказался от комментариев. РБК также направил запрос в Минпромторг.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила о безопасности посылок из Китая. В ВОЗ сообщили, что коронавирус не живет долго вне организма, поэтому риска заражения нет.