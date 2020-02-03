Депутат предложил запретить «Почте России» принимать посылки из Китая

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияОтношения
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Отношения
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 4 февраля
USD ЦБ: 63,91 (+0,77) Quote, 12:12
Курс евро на 4 февраля
EUR ЦБ: 70,79 (+1,19) Quote, 12:12
В Минобороны назвали срок готовности С-500 к поставке в войска Общество, 12:16 Посол России заявил о нарушении законов убитыми в ЦАР журналистами Общество, 12:11 Ключевые события продуктового ретейла. Дайджест новостей Pro, 12:10 Зинченко извинился перед «Манчестер Сити» за первое удаление в карьере Спорт, 12:03 6 российских фильмов, получивших «Оскар» Стиль, 12:00 Полиция Челябинска нашла автора объявления о продаже ребенка Общество, 11:59 ФАС предложила обязать Apple разрешить удалять свои приложения с гаджетов Технологии и медиа, 11:55 «Шок будет беспрецедентным»: эксперты о влиянии коронавируса на рынок КНР Quote, 11:53 В Казахстане арестовали пятерых подозреваемых в подготовке терактов Общество, 11:50 Бизнес за решеткой: кто из предпринимателей побывал под следствием Экономика, 11:50  В Петербурге побит температурный рекорд для 2 февраля за четверть века Общество, 11:48 Тест-драйв Audi A8 и RR Sport: когда опции стоят, как новая Camry Авто, 11:41 Курс доллара превысил 64 руб. впервые с начала декабря Quote, 11:31 Депутат предложил запретить «Почте России» принимать посылки из Китая Общество, 11:27
Вирус из Китая ,  
0 

Депутат предложил запретить «Почте России» принимать посылки из Китая

Фото: Андрей Любимов / РБК

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил главе Минпромторга Денису Мантурову и гендиректору «Почты России» Николаю Подгузову приостановить прием в России посылок с товарами из китайских интернет-магазинов в связи с коронавирусом, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на обращения парламентария.

В своем письме Милонов указал, что между Россией и Китаем проходит «неконтролируемый бактериологический обмен» посредством почтовых посылок. По его словам, миллионы россиян продолжают покупать товары на популярных платформах. В то же время, отмечает депутат, китайские интернет-магазины продают в том числе продукты питания, приправы, готовые блюда длительного хранения и многое другое, что может послужить «естественным инкубатором для любого вируса».

По мнению Милонова, такие посылки могут заражать и остальную корреспонденцию уже в отделениях российской почты. Он указал на то, что пока доподлинно не известно, как именно передается вирус.

Представитель «Почты России» отказался от комментариев. РБК также направил запрос в Минпромторг.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила о безопасности посылок из Китая. В ВОЗ сообщили, что коронавирус не живет долго вне организма, поэтому риска заражения нет.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова также говорила, что пока нет данных, что коронавирусом можно заразиться через посылки из Китая. По ее словам, вирус не слишком устойчив к факторам внешней среды и не выдерживает температуру выше 40 градусов.

Теги: Госдума, коронавирус, Китай
Материалы по теме
Из России депортируют зараженных коронавирусом иностранцев
Общество
Россия передала странам СНГ и ЕАЭС средства для диагностики коронавируса
Общество
КНДР приостановила железнодорожное сообщение с Россией из-за коронавируса
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter