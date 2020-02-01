ВОЗ заявила о безопасности посылок из Китая

Получать посылки и письма из Китая, где началось распространение нового коронавируса 2019-nCoV, безопасно. Об этом сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в Twitter.

«Согласно последним анализам, нам известно, что коронавирусы не живут долго на таких объектах, как письма или посылки», — заявила ВОЗ.

Ранее об отсутствии данных, свидетельствующих, что коронавирусом можно заразиться через посылки, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она уточнила, что вирус не очень устойчив к факторам внешней среды и не выдерживает температуру выше 40 градусов.

Распространение ранее неизвестного вида коронавируса началось в китайском городе Ухань в декабре 2019 года. Случаи заболевания уже зафиксировали в Японии, Южной Корее, Италии, Франции, Великобритании, США, а также в России и других странах. По данным Национального комитета по делам здравоохранения КНР, от вируса уже скончались 259 человек, а число зараженных в Китае составляет 11 791 человек. ВОЗ сообщала о 9826 зараженных по всему миру, из которых 9720 — в Китае.