Глава Роспотребнадзора заявила о безопасности посылок из Китая

Данных о том, что коронавирусом можно заразиться через посылки, прибывшие из Китая, где была зафиксирована вспышка заболевания, на сегодняшний день нет. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на главу Роспотребнадзора Анну Попову.

«Случаев инфицирования через предметы, которые переданы или посланы куда-то, в мире на сегодняшний день нет», — сказала Попова журналистам. По ее словам, полученные данные свидетельствуют о том, что вирус не очень устойчив к факторам внешней среды и не выдерживает температуру выше 40 градусов.

После выступления Поповой на брифинге для журналистов пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ведомство принимает все необходимые меры, для того чтобы не допустить распространения нового типа коронавируса в России.

В России ведется разработка вакцины против нового заболевания силами ученых из Центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» в Новосибирске. «Мы разрабатываем две вакцины, прототипы которых уже в июне должны пройти первые исследования», — сообщил директор ГНЦ «Вектор» Ринат Максютин.