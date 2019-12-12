Лужкова похоронили на Новодевичьем кладбище

На Новодевичьем кладбище в Москве похоронили бывшего мэра столицы Юрия Лужкова, сообщает «РИА Новости».

Экс-мэра похоронили рядом с могилами писателя Сергея Михалкова, актрисы Татьяны Самойловой и певицы Людмилы Зыкиной.

Перед этим в Храме Христа Спасителя прошла церемонии прощания и отпевания, которое провел Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Проститься с Лужковым приехал президент Владимир Путин.

В храм с самого утра начали прибывать общественные деятели, политики, друзья и близкие Лужкова. Среди них были депутаты Госдумы во главе со спикером Вячеславом Володиным, министр обороны Сергей Шойгу, вице-премьер Ольга Голодец, нынешний мэр столицы Сергей Собянин, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, глава Сбербанка Герман Греф, президент ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов, бывший первый заместитель Лужкова Владимир Ресин.