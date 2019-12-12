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Лужкова похоронили на Новодевичьем кладбище

На Новодевичьем кладбище в Москве похоронили бывшего мэра столицы Юрия Лужкова, сообщает «РИА Новости».

Экс-мэра похоронили рядом с могилами писателя Сергея Михалкова, актрисы Татьяны Самойловой и певицы Людмилы Зыкиной.

Перед этим в Храме Христа Спасителя прошла церемонии прощания и отпевания, которое провел Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Проститься с Лужковым приехал президент Владимир Путин.

В храм с самого утра начали прибывать общественные деятели, политики, друзья и близкие Лужкова. Среди них были депутаты Госдумы во главе со спикером Вячеславом Володиным, министр обороны Сергей Шойгу, вице-премьер Ольга Голодец, нынешний мэр столицы Сергей Собянин, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, глава Сбербанка Герман Греф, президент ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов, бывший первый заместитель Лужкова Владимир Ресин.

Фотогалерея 
Прощание с Юрием Лужковым в Москве. Фоторепортаж

Юрий Лужков умер 10 декабря в мюнхенской клинике «Гроссхадерн». Он поступил в больницу с инфарктом, ему сделали операцию. По словам главврача больницы Карла-Вальтера Яуха, смерть наступила от остановки сердца, с которым у бывшего мэра были проблемы.

Лужков возглавлял московскую мэрию с 1992 по 2010 годы. В 2010 году указом Дмитрия Медведева он был освобожден от должности «в связи с утратой доверия».

Теги: Юрий Лужков, похороны
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