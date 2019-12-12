Путин попросил Медведева и Собянина увековечить память Лужкова

Президент Владимир Путин почтил память экс-мэра Москвы Юрия Лужкова на совещании с постоянными членами Совета безопасности России, сообщается на сайте Кремля.

Совещание началось с минуты молчания в память о Лужкове. «Прошу мэрию Москвы и правительство Российской Федерации внести предложения по увековечению памяти Юрия Михайловича Лужкова», — сказал президент.

Российский лидер назвал Лужкова «очень ярким человеком и политиком общероссийского, общенационального масштаба». Он отметил, что бывший мэр много сделал для развития Москвы в самое сложное для России время. «Безусловно, он был человеком своего времени и своей эпохи, которую он вместе с другими участниками этого сложного процесса и создавал», — отметил Путин.

Юрий Лужков скончался 10 декабря в Германии. В четверг 12 декабря его похоронили на Новодевичьем кладбище. Перед этим в храме Христа Спасителя прошла церемонии прощания и отпевания, которое провел Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.