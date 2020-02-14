В Чите выписали семью переболевшего коронавирусом гражданина Китая

Супруга и дочь гражданина Китая, перенесшего коронавирус, выписаны из стационара в Чите, сообщили РБК в пресс-службе минздрава Забайкальского края.

«Супруга и ребенок гражданина КНР также находились под наблюдением медицинского персонала. У них были взяты анализы на наличие коронавирусной инфекции, которые показали отрицательный результат», — сообщил Сергей Юрчук, главврач региональной клинической инфекционной больницы, в которой наблюдалась семья. «Сегодня мы отпускаем пациентов домой, они абсолютно здоровы», — добавил он.

Гражданина Китая, заразившегося коронавирусом, выписали из больницы в Чите 12 февраля. Днем ранее врачи в Тюмени отпустили еще одну выздоровевшую — студентку из КНР: таким образом, в России вылечились оба инфицированных коронавирусом.

По последним данным, число жертв нового заболевания приблизилось к 1,4 тыс. человек. Число зараженных в Китае, по данным властей, достигло 63,8 тыс. человек, во всем мире — 64,4 тыс.