В Бангкоке задержали открывшего стрельбу мужчину

В Бангкоке полицейские задержали мужчину, открывшего стрельбу в центре города, передает газета Khaosod.

Инцидент произошел в районе Университета Чулалонгкорна около 4:00 (00:00 мск). Прибывшая на место полиция оцепила улицу и задержала 44-летнего мужчину. Сообщается, что тот после ссоры с семьей ушел из дома, захватив с собой оружие.

Мужчина произвел более 40 выстрелов: сначала он стрелял в воздух, однако затем направил пистолет на прохожих и обстрелял прибывших полицейских.

По данным полиции, в результате происшествия никто не пострадал.