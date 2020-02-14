Билли Айлиш выпустила песню к фильму о Джеймсе Бонде

Билли Айлиш (Фото: Britta Pedersen / Dpa-Zentralbild / Global Look Press)

Американская певица Билли Айлиш выпустила песню, которая станет главной темой нового фильма о суперагенте Джеймсе Бонде «Не время умирать». Соответствующая запись опубликована на ее YouTube-канале.

Таким образом 18-летняя Айлиш стала самым молодым автором темы к бондиане: Тина Тернер записала песню для франшизы в 45 лет, Мадонна — в 44 года, а Адель было 24 года.

На «Грэмми» в 2020 году Айлиш была номинирована в шести категориях и победила в пяти из них — «Песня года», «Лучший новый исполнитель», «Запись года», «Альбом года» и «Лучший вокальный поп-альбом».

Съемки нового фильма о Бонде, к которому она исполнила песню, завершились в октябре 2019 года. В Великобритании лента выйдет в прокат 3 апреля, в США — 8 апреля и станет 25-й по счету в франшизе. Композитором фильма стал Ханс Циммер, написавший музыку для «Начала», «Интерстеллара», «Гладиатора», «Короля льва» и других картин.