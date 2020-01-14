Билли Айлиш исполнит заглавную песню в новом фильме о Джеймсе Бонде

Американская певица Билли Айлиш исполнит заглавную песню к новому фильму «Не время умирать» (No Time To Die) об агенте британской разведки Джеймсе Бонде.

«Билли [...] станет самой молодой исполнительницей и создательницей песни для серии про Джеймса Бонда», — говорится в заявлении франшизы на официальной странице в Twitter.

18-летняя певица написала композицию вместе с братом Финнеасом О’Коннеллом.

Съемки картины завершились в октябре 2019 года. В Великобритании премьера новой ленты о Бонде запланирована на 3 апреля 2020 года, а в США — на 8 апреля. Картина станет 25-й по счету в «бондиане».

В фильме снялись Бен Уишоу, Джеффри Райт, Рори Киннир, Наоми Харрис и Рами Малек. Главную роль сыграл Дэниел Крейг. Он снимался уже в четырех картинах про Бонда, и новый фильм станет для него пятым.

Композитором фильма стал Ханс Циммер, получивший «Оскар» за саундтрек к мультфильму «Король Лев».