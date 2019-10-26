Завершились съемки нового фильма о Джеймсе Бонде

Режиссер Кэри Фукунага и его команда завершили съемки нового фильма о Джеймсе Бонде «Не время умирать». Об этом сообщается в аккаунте картины в Twitter.

«Закончили с «Не время умирать». Увидимся в кинотеатрах в апреле 2020 года», — говорится в сообщении.

В Великобритании премьера новой ленты о Бонде запланирована на 3 апреля 2020 года, а в США — на 8 апреля. Она станет 25-й по счету в бондиане. Главную роль сыграл Дэниел Крейг. Он снимался уже в четырех картинах про Бонда, и новый фильм станет для него пятым.