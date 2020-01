Билли Айлиш завоевала «Грэмми» за лучшую песню года

Артистка из США была номинирована в шести категориях. Пока она одержала победу в трех из них, еще три будут объявлены позднее

Билли Айлиш с братом Финнеасом О’Коннеллом (Фото: Matt Sayles / AP)

Американская певица Билли Айлиш получила «Грэмми» в номинации «Песня года» и «Лучший новый исполнитель». 62-я ежегодная церемония вручения наград «Грэмми» проходит в «Стэйплс-центре» в Лос-Анджелесе.

Пока из наиболее престижных номинаций, неформально называемых «Большая четверка», куда входят «Песня года», «Лучший новый исполнитель», «Альбом года» и «Запись года», объявили победителей только в первых двух. В обеих номинациях победила Билли Айлиш.

В борьбе за премию в номинации «Песня года» Билли Айлиш обошла Леди Гагу с песней «Always Remember Us This Way», кантри исполнительницу Таню Такер с композицией «Bring My Flowers Now»), хип-хоп певицу H.E.R. с песней «Hard Place» и Тейлор Свифт, которую номинировали с песней «Lover». Кроме того, в этой номинации были представлены Лана Дель Рей с треком «Norman Fucking Rockwell», шотландский музыкант Льюис Капальди с композицией «Someone You Loved» и Мелисса Джефферсон, известная под псевдонимом Лиззо, исполнившая песню «Truth Hurts».

Билли Айлиш получила на «Грэмми-2020» шесть номинаций (больше только у Лиззо — восемь). Помимо уже взятой награды «Песня года», ее выдвинули в остальных трех главных категориях, а также в номинациях «Лучшее сольное поп-исполнение» и «Лучший вокальный поп-альбом». В последней номинации Айлиш также одержала победу со своей дебютной пластинкой «When We All Fall Asleep, Where Do We Go?», обойдя Бейонсе (альбом «The Lion King: The Gift»), Ариану Гранде («Thank U, Next»), Эда Ширана («No.6 Collaborations Project») и Тейлор Свифт («Lover»).